Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор оценил эпизод с отменённым пенальти в матче «Спартака» и ЦСКА

Эдуард Мор оценил эпизод с отменённым пенальти в матче «Спартака» и ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об эпизоде с отменённым пенальти в матче красно-белых с ЦСКА (1:0) в рамках 16-го тура Мир РПЛ. На 61-й минуте арбитр Сергей Карасёв после просмотра VAR отменил пенальти в пользу «Спартака»: в одном из эпизодов армеец Игорь Дивеев прервал атакующее продвижение Романа Зобнина в штрафной площади, но сыграл в мяч.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Для меня это однозначное нарушение правил на Зобнине. Спартаковец поймал Дивеева на замахе и собирался угрожать воротам. Игрок ЦСКА поймал соперника на бедро. То, что Дивеев коснулся мяча, ни о чём не говорит, потому что мяч продолжал движение. Зобнин продолжал контролировать мяч и мог забить гол. Но, справедливости ради, перед этим эпизодом был фол спартаковца Жедсона на Вильягре. Так что в итоге ничего страшного не вышло», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Карасёву нужно было показывать другой повтор». Разбор судейства в дерби «Спартак» — ЦСКА
Эксклюзив
«Карасёву нужно было показывать другой повтор». Разбор судейства в дерби «Спартак» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android