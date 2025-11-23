Эдуард Мор оценил эпизод с отменённым пенальти в матче «Спартака» и ЦСКА

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об эпизоде с отменённым пенальти в матче красно-белых с ЦСКА (1:0) в рамках 16-го тура Мир РПЛ. На 61-й минуте арбитр Сергей Карасёв после просмотра VAR отменил пенальти в пользу «Спартака»: в одном из эпизодов армеец Игорь Дивеев прервал атакующее продвижение Романа Зобнина в штрафной площади, но сыграл в мяч.

«Для меня это однозначное нарушение правил на Зобнине. Спартаковец поймал Дивеева на замахе и собирался угрожать воротам. Игрок ЦСКА поймал соперника на бедро. То, что Дивеев коснулся мяча, ни о чём не говорит, потому что мяч продолжал движение. Зобнин продолжал контролировать мяч и мог забить гол. Но, справедливости ради, перед этим эпизодом был фол спартаковца Жедсона на Вильягре. Так что в итоге ничего страшного не вышло», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».