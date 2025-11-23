Сперцян одним словом отреагировал на победу Царукяна в бою с Хукером

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян опубликовал короткий пост по случаю досрочной победы российского бойца в лёгком весе Армана Царукяна над новозеландцем Дэном Хукером в рамках турнира UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).

«Лучший», — написал Сперцян в своём телеграм-канале, добавив эмодзи с сердцем, бицепсом и армянским флагом.

Царукяну 29 лет. Он (23-3) одержал пятую победу подряд и вернулся в октагон после перерыва с апреля 2024 года. 35-летний Хукер (24-13) прервал серию из трёх побед. Теперь российский боец может получить право на титульный бой.

Первый чемпион UFC из России: