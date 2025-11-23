Гасилин: Станкович вёл себя, как истеричка! А теперь посмотрите на Романова

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о разных подходах к работе в исполнении экс-главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и исполняющего обязанности наставника красно-белых Вадима Романова.

«Для меня главный тренер — лицо команды. Станкович вёл себя, извините, как истеричка. Это факт. Мне это не нравится. Клубу, видимо, тоже не понравилось. Футболисты ощущали нервозность своего тренера. А теперь посмотрите на Романова. Совсем другое дело! Я бы хотел, чтобы ему дали шанс. Мы не поймём, какой из Романова тренер, пока он не поработает. Заявления руководства «Спартака», что они не рассматривают российских тренеров, это неправильно», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» одолел ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ со счётом 1:0. После этой игры красно-белые с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, а ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

