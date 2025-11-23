Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасилин: Станкович вёл себя, как истеричка! А теперь посмотрите на Романова

Гасилин: Станкович вёл себя, как истеричка! А теперь посмотрите на Романова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о разных подходах к работе в исполнении экс-главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и исполняющего обязанности наставника красно-белых Вадима Романова.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Для меня главный тренер — лицо команды. Станкович вёл себя, извините, как истеричка. Это факт. Мне это не нравится. Клубу, видимо, тоже не понравилось. Футболисты ощущали нервозность своего тренера. А теперь посмотрите на Романова. Совсем другое дело! Я бы хотел, чтобы ему дали шанс. Мы не поймём, какой из Романова тренер, пока он не поработает. Заявления руководства «Спартака», что они не рассматривают российских тренеров, это неправильно», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» одолел ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ со счётом 1:0. После этой игры красно-белые с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, а ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

Материалы по теме
«Карасёву нужно было показывать другой повтор». Разбор судейства в дерби «Спартак» — ЦСКА
Эксклюзив
«Карасёву нужно было показывать другой повтор». Разбор судейства в дерби «Спартак» — ЦСКА

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android