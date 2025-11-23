«Оседлали коней». «Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату вчерашнего столичного дерби с ЦСКА в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

«Оседлали коней, хэй-хэй! «Спартак» победил в дерби со счётом 1:0 — гол забил Игорь Дмитриев. Эта игра стала первой после отставки Деяна Станковича и назначения Вадима Романова. Пять очков до первого места. Включаемся в гонку за [золотые медали]», — написано в канале группировки.

Напомним, «Спартак» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков. ЦСКА идёт на второй строчке в чемпионате России. У команды Фабио Челестини 33 очка.

