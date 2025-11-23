Скидки
Главная Футбол Новости

Стало известно тяжёлое заболевание, которое диагностировали Евгению Алдонину

Комментарии

У бывшего полузащитника сборной России и ЦСКА Евгения Алдонина диагностировали рак желудка. Об этом информирует издание ТАСС.

По информации источника, экс-футболисту сделали операцию, которая прошла в Германии.

Ранее пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о тяжёлом заболевании Алдонина, не уточняя диагноз.

Евгению Алдонину 45 лет. Он играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с клубом он становился дважды чемпионом России, пять раз — обладателем кубка страны, в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, Алдонин известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию» и нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий».

