«Ливерпуль» установил клубный антирекорд последних 60 лет в чемпионате Англии
«Ливерпуль» со счётом 0:3 проиграл «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, мерсисайдцы установили антирекорд последних 60 лет в чемпионате Англии.
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Мурилло – 33' 0:2 Савона – 46' 0:3 Гиббс-Уайт – 78'
Как сообщает статистический портал Opta Sport, «Ливерпуль» потерпел два разгрома (с разницей с три и более пропущенных мячей. — Прим. «Чемпионата») подряд в чемпионате Англии впервые с 1965 года. Тогда «красными» руководил Билл Шенкли.
Напомним, в матче 11-го тура АПЛ команда Арне Слота проиграла с таким же счётом — в гостях у «Манчестер Сити». На данный момент «Ливерпуль» с 18 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
