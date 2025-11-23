«Атмосфера очень плохая». Вирджил ван Дейк сделал заявление после разгрома «Ливерпуля»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал игру команды после поражения от «Ноттингем Форест» в домашнем матче 12-го тура АПЛ (0:3).

«Мы пропускаем слишком много лёгких голов. Первые полчаса мы действительно были хороши, создали очень хорошие моменты. Затем они снова забили со стандарта. Можно спрашивать, стоял ли он перед Алисоном, но гол засчитали. В итоге мы были просто недостаточно хороши. В борьбе, в единоборствах – мы слишком спешили. Сейчас очень сложная ситуация. Трудный день.

После пропущенного гола возникает нервозность. Было видно, что мы начали торопиться, стараясь как можно быстрее сравнять счёт. Мы действительно в очень сложной ситуации, и нам нужно из этого выбираться. Я хотел бы говорить об этом в раздевалке, а не здесь с вами. Мы должны взять на себя ответственность. Футбол – командная игра.

Должны это пережить, принять удар и работать ещё больше. Я уже говорил это много раз в этом сезоне – не очень получается, но нужно продолжать. Атмосфера, на мой взгляд, очень плохая. Нужно посмотреть в зеркало», – приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Напомним, «Ливерпуль» занимает 11-е место в АПЛ.

