Тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на победу над «Фрайбургом» в Бундеслиге
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 с «Фрайбургом» (6:2).
Германия — Бундеслига . 11-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 2
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Судзуки – 12' 0:2 Манзамби – 17' 1:2 Карл – 22' 2:2 Олисе – 45+2' 3:2 Юпамекано – 55' 4:2 Кейн – 60' 5:2 Джексон – 78' 6:2 Олисе – 84'
«Два игрока делают что-то особенное в сложный момент, и мы выходим из этой ситуации. Затем к нам возвращается импульс. Это однозначно связано с качеством — иначе и не объяснить», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».
После этой игры «Бавария» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона первенства Германии. Отрыв от ближайшего преследователя составляет восемь очков. В следующем туре мюнхенцы 29 ноября дома сыграют с «Санкт-Паули».
