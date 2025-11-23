Тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на победу над «Фрайбургом» в Бундеслиге

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 с «Фрайбургом» (6:2).

«Два игрока делают что-то особенное в сложный момент, и мы выходим из этой ситуации. Затем к нам возвращается импульс. Это однозначно связано с качеством — иначе и не объяснить», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

После этой игры «Бавария» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона первенства Германии. Отрыв от ближайшего преследователя составляет восемь очков. В следующем туре мюнхенцы 29 ноября дома сыграют с «Санкт-Паули».