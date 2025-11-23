Скидки
19:30 Мск
Тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на победу над «Фрайбургом» в Бундеслиге

Тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на победу над «Фрайбургом» в Бундеслиге
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 с «Фрайбургом» (6:2).

Германия — Бундеслига . 11-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 2
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Судзуки – 12'     0:2 Манзамби – 17'     1:2 Карл – 22'     2:2 Олисе – 45+2'     3:2 Юпамекано – 55'     4:2 Кейн – 60'     5:2 Джексон – 78'     6:2 Олисе – 84'    

«Два игрока делают что-то особенное в сложный момент, и мы выходим из этой ситуации. Затем к нам возвращается импульс. Это однозначно связано с качеством — иначе и не объяснить», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

После этой игры «Бавария» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона первенства Германии. Отрыв от ближайшего преследователя составляет восемь очков. В следующем туре мюнхенцы 29 ноября дома сыграют с «Санкт-Паули».

«Бавария» разгромила «Фрайбург», уступая по ходу встречи со счётом 0:2
