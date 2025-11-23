«Конечно, выход есть». Слот — о ситуации в «Ливерпуле»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после поражения в матче 12-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:3) высказался о текущей ситуации в «Ливерпуле».
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Мурилло – 33' 0:2 Савона – 46' 0:3 Гиббс-Уайт – 78'
«Конечно, выход есть, особенно с такими качественными игроками, как у нас. Я думаю, что независимо от того, выиграете вы или проиграете, независимо от того, какой состав вы выберете и какие замены сделаете, оглядываясь назад, вы всегда будете думать: «Что мы можем сделать лучше? Что мы можем изменить?», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».
На данный момент «Ливерпуль» с 18 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
