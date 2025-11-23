«Конечно, выход есть». Слот — о ситуации в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после поражения в матче 12-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:3) высказался о текущей ситуации в «Ливерпуле».

«Конечно, выход есть, особенно с такими качественными игроками, как у нас. Я думаю, что независимо от того, выиграете вы или проиграете, независимо от того, какой состав вы выберете и какие замены сделаете, оглядываясь назад, вы всегда будете думать: «Что мы можем сделать лучше? Что мы можем изменить?», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

На данный момент «Ливерпуль» с 18 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.