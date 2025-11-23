Скидки
Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев отреагировал на победу в матче с «Ахматом» в РПЛ

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев отреагировал на победу в матче с «Ахматом» в РПЛ
Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев высказался о победе над «Ахматом» (1:0) в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Даку – 76'    

«Настроение перед матчем было боевое. Не сказал бы, что серия без побед и голов давила на нас, но она, определённо, не устраивала нас. Тем более, Рашид Маматкулович [Рахимов] сказал, что в последнем домашнем матче в году мы должны порадовать своих болельщиков и обязательно постараться выиграть», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

После 16 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ казанцы проведут на выезде с «Зенитом».

