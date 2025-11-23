Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Халидж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 23 ноября

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 23 ноября
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, пройдут четыре матча 20-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 23 ноября (время московское):

10:00. «Енисей» – «Родина»;
14:00. «Уфа» – «Факел»;
17:00. «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Шинник» — «Сокол».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 42 очка. На втором месте располагается «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (15) и «Торпедо» (18).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Волга» — «Торпедо». Олегу Кононову не место в зоне вылета
«Волга» — «Торпедо». Олегу Кононову не место в зоне вылета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android