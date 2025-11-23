Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, пройдут четыре матча 20-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 23 ноября (время московское):

10:00. «Енисей» – «Родина»;

14:00. «Уфа» – «Факел»;

17:00. «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»;

17:00. «Шинник» — «Сокол».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 42 очка. На втором месте располагается «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (15) и «Торпедо» (18).