«Локомотив» — «Краснодар»: во сколько начало матча 16-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 матчей чемпионата России команда Михаила Галактионова набрала 30 очков и занимает четвёртое место. Подопечные Мурада Мусаева заработали 33 очка и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Оренбург» со счётом 1:0, а «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1).

Самые титулованные футбольные клубы России: