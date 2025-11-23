Скидки
Аль-Наср — Аль-Халидж. Прямая трансляция
20:30 Мск
Игрок «Спартака» Денисов: хочется отметить Зобнина, играть с ним — одно удовольствие

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о капитане команды Романе Зобнине после победы «Спартака» над ЦСКА со счётом 1:0 в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги (РПЛ), состоявшемся 22 ноября 2025 года.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Хочется отметить моего партнёра по бровке — Зобу. Наш капитан, который сегодня помогал во всём. Если бы его не заменили, он точно был бы близок к награде лучшему игроку матча. Играть с ним — одно удовольствие. Всё получалось», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

