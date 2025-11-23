Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо Москва — Динамо Махачкала: во сколько начало матча 16-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» М — «Динамо» Мх: во сколько начало игры 16-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
После 15 матчей чемпионата России московская команда набрала 17 очков и занимает 10-е место. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 12-й строчке.

В минувшем туре московское «Динамо» уступило «Акрону» со счётом 1:2, а махачкалинское «Динамо» проиграло ЦСКА со счётом 0:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
