Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 23 ноября

Аль-Наср — Аль-Халидж. Прямая трансляция
20:30 Мск
Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 23 ноября

Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоятся четыре матча в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 23 ноября (время московское):

13:00. «Крылья Советов» — «Ростов»;
15:15. «Пари НН» — «Зенит»;
17:30. «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала;
19:45. «Локомотив» — «Краснодар».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка после 15 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, также заработавший 33 очка после 16 матчей. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков в 15 играх. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые результативные легионеры РПЛ:

