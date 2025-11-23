Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, состоятся четыре матча в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 23 ноября (время московское):

13:00. «Крылья Советов» — «Ростов»;

15:15. «Пари НН» — «Зенит»;

17:30. «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала;

19:45. «Локомотив» — «Краснодар».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка после 15 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, также заработавший 33 очка после 16 матчей. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков в 15 играх. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).

