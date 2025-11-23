«Арсенал» — «Тоттенхэм»: во сколько начало матча 12-го тура АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. Игра не будет показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 11 матчей чемпионата Англии команда Микеля Артеты набрала 26 очков и занимает первое место. Подопечные Томаса Франка заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Арсенал» сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2), а «Тоттенхэм» разделил очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

