Экс-глава РПЛ Хачатурянц оценил работу «Спартака» после ухода Федуна

Бывший президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц оценил работу «Спартака» без Леонида Федуна.

— Без Леонида Федуна «Спартак» стал скучнее?

— Вы знаете, футбол — это не цирк. Футбол — это зрелище, отличающееся от цирка. Трудно сказать, Федун же не должен был веселить народ.

— Он часто брал удар на себя.

— Да, очень часто. Делал это достойно, на мой взгляд, — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22 ноября московский «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0 в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.