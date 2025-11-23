Скидки
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Ростов: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 13:00

«Крылья Советов» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ начнётся в 13:00
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
После 15 матчей чемпионата России самарская команда набрала 14 очков и занимает 13-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Ростов» победил «Сочи» со счётом 1:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

