«Пари НН» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 15:15

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала восемь очков и занимает 16-е место. Сине-бело-голубые заработали 30 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Пари НН» сыграл вничью с «Рубином» (0:0), а «Зенит» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

