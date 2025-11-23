Скидки
Главная Футбол Новости

Пари НН — Зенит: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 15:15

«Пари НН» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 15:15
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
После 15 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала восемь очков и занимает 16-е место. Сине-бело-голубые заработали 30 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Пари НН» сыграл вничью с «Рубином» (0:0), а «Зенит» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые результативные легионеры РПЛ:

