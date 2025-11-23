Энрике — о победе «ПСЖ»: «Гавр» хорошо контролировал мяч и заслуживал большего

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал свою оценку победы парижского клуба над «Гавром» со счётом 3:0 в рамках 13-го тура французской Лиги 1. Матч состоялся накануне, и, несмотря на уверенный итоговый счёт, испанский специалист отметил сложность прошедшей встречи и качественную игру соперника.

«Гавр» заслуживал большего; они играли хорошо, но им было очень тяжело. После перерыва на матчи сборных было сложно ещё и потому, что нужно контролировать игровое время каждого игрока. Но сегодня было ещё сложнее, потому что «Гавр» хорошо контролировал мяч и создавал моменты», — приводит слова Луиса Энрике L’Équipe.