Энрике — о победе «ПСЖ»: «Гавр» хорошо контролировал мяч и заслуживал большего
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал свою оценку победы парижского клуба над «Гавром» со счётом 3:0 в рамках 13-го тура французской Лиги 1. Матч состоялся накануне, и, несмотря на уверенный итоговый счёт, испанский специалист отметил сложность прошедшей встречи и качественную игру соперника.
Франция — Лига 1 . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Ин – 29' 2:0 Невеш – 65' 3:0 Баркола – 87'
«Гавр» заслуживал большего; они играли хорошо, но им было очень тяжело. После перерыва на матчи сборных было сложно ещё и потому, что нужно контролировать игровое время каждого игрока. Но сегодня было ещё сложнее, потому что «Гавр» хорошо контролировал мяч и создавал моменты», — приводит слова Луиса Энрике L’Équipe.
