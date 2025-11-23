Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Локомотив — Краснодар: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 19:45

«Локомотив» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ начнётся в 19:45 мск
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 15 матчей чемпионата России команда Михаила Галактионова набрала 30 очков и занимает четвёртое место. Подопечные Мурада Мусаева заработали 33 очка и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Оренбург» со счётом 1:0, а «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Динамо» проводит первый матч без Карпина! В гости приехала Махачкала! LIVE
Live
«Динамо» проводит первый матч без Карпина! В гости приехала Махачкала! LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android