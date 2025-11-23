Скидки
Главная Футбол Новости

Интер — Милан: во сколько начало матча 12-го тура Серии А 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Интер» — «Милан»: во сколько начало матча 12-го тура Серии А, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
После 11 матчей чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 24 очка и занимают второе место. «Россонери» заработали 22 очка и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Интер» победил «Лацио» со счётом 2:0, а «Милан» сыграл вничью с «Пармой» (2:2).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Новости. Футбол
