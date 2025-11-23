Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
19:45 Мск
Энрике — о Шевалье и адаптации в «ПСЖ»: вокруг команды всегда много шума

Аудио-версия:
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал адаптацию новичков клуба после победы со счётом 3:0 над «Гавром» в 13-м туре французской Лиги 1, состоявшемся накануне. Испанский специалист особо выделил игру Люка Шевалье, продемонстрировавшего ряд уверенных действий, но подчеркнул, что всем новым игрокам парижской команды требуется время для привыкания к специфике клуба.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Ин – 29'     2:0 Невеш – 65'     3:0 Баркола – 87'    

«Нужна спокойная обстановка, чтобы продемонстрировать и контролировать свой уровень. В этом отношении у меня нет никаких сомнений в Люка Шевалье, Илье Забарном и Ренато Марине, трёх игроках, которых мы подписали. Мы знаем, как сложно играть за такой клуб, как «ПСЖ»; вокруг команды всегда много шума, и к этому нужно привыкнуть. Я очень уверен в Люка, Забарном и Ренато», — приводит слова Луиса Энрике L’Équipe.

