Энрике — о Шевалье и адаптации в «ПСЖ»: вокруг команды всегда много шума

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал адаптацию новичков клуба после победы со счётом 3:0 над «Гавром» в 13-м туре французской Лиги 1, состоявшемся накануне. Испанский специалист особо выделил игру Люка Шевалье, продемонстрировавшего ряд уверенных действий, но подчеркнул, что всем новым игрокам парижской команды требуется время для привыкания к специфике клуба.

«Нужна спокойная обстановка, чтобы продемонстрировать и контролировать свой уровень. В этом отношении у меня нет никаких сомнений в Люка Шевалье, Илье Забарном и Ренато Марине, трёх игроках, которых мы подписали. Мы знаем, как сложно играть за такой клуб, как «ПСЖ»; вокруг команды всегда много шума, и к этому нужно привыкнуть. Я очень уверен в Люка, Забарном и Ренато», — приводит слова Луиса Энрике L’Équipe.