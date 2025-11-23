Скидки
Главная Футбол Новости

Локомотив — Краснодар: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Локомотив» — «Краснодар»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Последние пять матчей «Локомотива» и «Краснодара» друг с другом:

РПЛ, 2-й тур, 26 июля 2025 года, «Краснодар» — «Локомотив» — 1:2;
РПЛ, 18-й тур, 8 декабря 2024 года, «Краснодар» — «Локомотив» — 0:0;
РПЛ, 7-й тур, 1 сентября 2024 года, «Локомотив» — «Краснодар» — 0:3;
РПЛ, 22-й тур, 31 марта 2024 года, «Локомотив» — «Краснодар» — 1:1;
РПЛ, 5-й тур, 19 августа 2023 года, «Краснодар» — «Локомотив» — 1:1.

С историей личных встреч «Локомотива» и «Краснодара» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
