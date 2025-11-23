Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Арсенала» и «Тоттенхэма» друг с другом:

АПЛ, 21-й тур, 15 января 2025 года, «Арсенал» — «Тоттенхэм» — 2:1;

АПЛ, 4-й тур, 15 сентября 2024 года, «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 0:1;

АПЛ, 35-й тур, 28 апреля 2024 года, «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 2:3;

АПЛ, 6-й тур, 24 сентября 2023 года, «Арсенал» — «Тоттенхэм» — 2:2;

АПЛ, 20-й тур, 15 января 2023 года, «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 0:2.

С историей личных встреч «Арсенала» и «Тоттенхэма» можно ознакомиться по ссылке.

