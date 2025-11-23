Защитник «Спартака» Ву: я начал изучать основы русского языка сразу же, как приехал

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву высказался о комфортной жизни в России, изучении русского языка и футболе после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу над ЦСКА со счётом 1:0.

«У меня всё прекрасно в России. Я начал узнавать о стране и изучать основы русского языка сразу же, как приехал. В этом отношении чувствую себя комфортно. Москва — прекрасный город. Успел много всего посетить и посмотреть. Мне очень нравится.

Однако главный фокус — футбол. Мы одержали победу в очень важном матче. До конца года ещё три игры — мы сконцентрированы на них», — сказал Ву в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.