Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Ву: я начал изучать основы русского языка сразу же, как приехал

Защитник «Спартака» Ву: я начал изучать основы русского языка сразу же, как приехал
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву высказался о комфортной жизни в России, изучении русского языка и футболе после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу над ЦСКА со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«У меня всё прекрасно в России. Я начал узнавать о стране и изучать основы русского языка сразу же, как приехал. В этом отношении чувствую себя комфортно. Москва — прекрасный город. Успел много всего посетить и посмотреть. Мне очень нравится.

Однако главный фокус — футбол. Мы одержали победу в очень важном матче. До конца года ещё три игры — мы сконцентрированы на них», — сказал Ву в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

