«Интер» — «Милан»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Интера» и «Милана» друг с другом:

Кубок Италии, 1/2 финала. Второй матч, 23 апреля 2025 года, «Интер» — «Милан» — 0:3;

Кубок Италии, 1/2 финала. Первый матч, 2 апреля 2025 года, «Милан» — «Интер» — 1:1;

Серия А, 23-й тур, 2 февраля 2025 года, «Милан» — «Интер» — 1:1;

Суперкубок Италии, финал, 6 января 2025 года, «Интер» — «Милан» — 2:3;

Серия А, 5-й тур, 22 сентября 2024 года, «Интер» — «Милан» — 1:2.

С историей личных встреч «Интера» и «Милана» можно ознакомиться по ссылке.

