Главная Футбол Новости

Интер — Милан: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Интер» — «Милан»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Последние пять матчей «Интера» и «Милана» друг с другом:

Кубок Италии, 1/2 финала. Второй матч, 23 апреля 2025 года, «Интер» — «Милан» — 0:3;
Кубок Италии, 1/2 финала. Первый матч, 2 апреля 2025 года, «Милан» — «Интер» — 1:1;
Серия А, 23-й тур, 2 февраля 2025 года, «Милан» — «Интер» — 1:1;
Суперкубок Италии, финал, 6 января 2025 года, «Интер» — «Милан» — 2:3;
Серия А, 5-й тур, 22 сентября 2024 года, «Интер» — «Милан» — 1:2.

С историей личных встреч «Интера» и «Милана» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
