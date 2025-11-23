Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара» в преддверии матча с «Локомотивом»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам «быков» в преддверии игры 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», которая состоится сегодня, 23 ноября.
«Сегодня у нас важная игра. Мы готовы биться за победу! Друзья, для нас важна ваша поддержка как никогда – вместе мы сильнее!» — написал Сперцян в своём телеграм-канале.
Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.
После 15 матчей чемпионата России команда Михаила Галактионова набрала 30 очков и занимает четвёртое место. Подопечные Мурада Мусаева заработали 33 очка и располагаются на первой строчке.
