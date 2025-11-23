«Реал» рассматривает продажу 10% клуба за € 1 млрд Sixth Street и Арно — Voz Populi

«Реал» Мадрид рассматривает возможность значительного изменения своей модели собственности. Клуб изучает предложения от двух крупных инвесторов – глобальной инвестиционной фирмы Sixth Street и бизнесмена Бернара Арно, представляющего LVMH. Эти группы выразили готовность приобрести около 10% акций испанского клуба, что оценивается примерно в € 1 млрд. Об этом сообщает издание Voz Populi.

Администрация мадридского клуба внимательно следит за развитием ситуации. При этом президент Флорентино Перес активизирует планы по привлечению иностранных инвестиций. По имеющимся данным, текущая оценка «Реала» уже превысила отметку в € 10 млрд. Это свидетельствует о значительном интересе к активам одной из ведущих футбольных организаций мира со стороны крупных финансовых структур.

В середине декабря ожидается проведение внеочередного собрания членов клуба, где будет обсуждаться новая модель собственности. Предлагаемый проект предполагает внедрение структуры, аналогичной немецкой футбольной модели: появление миноритарного акционера с экономическими правами. При этом важно отметить, что такие акционеры не будут обладать какими-либо полномочиями в управлении клубом. Эта стратегия направлена на снижение потенциального сопротивления со стороны общественности перед референдумом, который запланирован на 2026 год, гарантируя сохранение спортивного и институционального контроля.

Компании-инвесторы уже имеют установленные связи с «Реалом». Фирма Sixth Street, основанная в 2009 году и базирующаяся в Сан-Франциско, уже сотрудничает с клубом в коммерческой деятельности на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В свою очередь, LVMH Бернара Арно недавно начала выступать в качестве официального поставщика испанского клуба. Для обоих потенциальных инвесторов приобретение небольшой доли в «Реале» рассматривается как стратегический шаг с низким уровнем риска, позволяющий укрепить их связи с одной из наиболее влиятельных организаций в мировом футболе.

В случае одобрения данного проекта, «Реал» Мадрид, как сообщается, вступит в новую финансовую эру. Клуб сохранит полный спортивный и институциональный контроль, одновременно получив дополнительные ресурсы, необходимые для дальнейшего роста и модернизации. Это позволит команде продолжать развитие, поддерживая конкурентоспособность на высшем уровне.