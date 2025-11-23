Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Врач ЦСКА Безуглов раскрыл характер травмы Кругового, полученной в игре со «Спартаком»

Руководитель медицинского департамента ПФК ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии здоровья защитника Данила Кругового, получившего повреждение в матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:0). Футболист был заменён на 12-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«У Кругового ушиб передней подвздошной ости и сухожилий вокруг. В течение двух-трёх дней будем смотреть динамику. Думаю, что будем готовить к «Оренбургу», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Матч ЦСКА с «Оренбургом» состоится в субботу, 29 ноября.

В нынешнем сезоне Круговой принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

