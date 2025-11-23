Игрок «Спартака» Барко: мы уважаем Вадима Романова

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что футболисты красно-белых уважают исполняющего обязанности главного тренера команды Вадима Романова, назначенного на эту должность 11 ноября.

«Естественно, мы уважаем Вадима Романова, как и всех членов тренерского штаба. Очень странно не уважать их, которые решают и говорят нам, что и как делать. Мы уважаем всех и выполняем их требования.

Каждый тренер отличается от другого тактическими моментами, идеями. Так и Романов отличается от Станковича. Но такие матчи, как дерби, решаются конкретными эпизодами, а не тактикой», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме Масалитин: Романову будет тяжело найти общий язык с иностранцами в «Спартаке»

Как появился «Спартак»: