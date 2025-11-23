Игрок «Спартака» Джику: для Барко нормально забивать прямым ударом с углового

Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал, что для полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко нормально забивать прямым ударом с углового.

Напомним, 22 ноября «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 16‑го тура Мир РПЛ. Единственный мяч в игре забил нападающий Игорь Дмитриев после того, как на линии ворот замкнул подачу Барко с углового.

«Мы знаем качества Барко, это шикарный игрок. Он очень хорош с мячом, поэтому для него нормально забивать прямым ударом с углового. Разок он уже забивал так на тренировке, не вчера, конечно, но где‑то месяц назад он так забил», — сказал Джику в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Барко принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

