Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Джику: для Барко нормально забивать прямым ударом с углового

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал, что для полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко нормально забивать прямым ударом с углового.

Напомним, 22 ноября «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 16‑го тура Мир РПЛ. Единственный мяч в игре забил нападающий Игорь Дмитриев после того, как на линии ворот замкнул подачу Барко с углового.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Мы знаем качества Барко, это шикарный игрок. Он очень хорош с мячом, поэтому для него нормально забивать прямым ударом с углового. Разок он уже забивал так на тренировке, не вчера, конечно, но где‑то месяц назад он так забил», — сказал Джику в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Барко принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Комментарии
