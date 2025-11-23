Дроздов: Карпин сам понимает, что на два фронта тяжело работать

Бывший полузащитник сборной России Юрий Дроздов высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Всё дело в результате. Его нет, поэтому руководство «Динамо» пошло на такие меры. Карпин сам понимает, что на два фронта тяжело работать. Сейчас он сосредоточится на сборной, будет больше уделять времени национальной команде», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

17 ноября 2025 года Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». Тренер решил сосредоточиться на национальной команде России.