Аленичев ответил, стоит ли Батракову летом переходить в клуб из Европы

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о потенциальном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб. Ранее сообщалось, что российский футболист входит в шорт‑лист «ПСЖ». Подчёркивалось, что французский гранд может сделать предложение железнодорожникам по трансферу игрока грядущим летом.

– Стоит ли Батракову уезжать летом в «ПСЖ» или другой европейский клуб?

– Будь я на его месте, летом бы не уезжал, поиграл бы ещё год в российском чемпионате. Учитывая физические и игровые данные Алексея, лучше ехать в Испанию, а не во Францию или Италию.

Батраков — лучший футболист России на данный момент. Ему ещё нужно провести один сезон, чтобы показать всем, что его успешная игра — не случайность. Он набьёт шишек, наберётся опыта и поедет в Европу готовым футболистом.

– Сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне?

– Ему по силам это сделать. Главное, чтобы не было соблазнов, чтобы окружали правильные люди, — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

