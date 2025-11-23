Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев ответил, стоит ли Батракову летом переходить в клуб из Европы

Аленичев ответил, стоит ли Батракову летом переходить в клуб из Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о потенциальном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб. Ранее сообщалось, что российский футболист входит в шорт‑лист «ПСЖ». Подчёркивалось, что французский гранд может сделать предложение железнодорожникам по трансферу игрока грядущим летом.

– Стоит ли Батракову уезжать летом в «ПСЖ» или другой европейский клуб?
– Будь я на его месте, летом бы не уезжал, поиграл бы ещё год в российском чемпионате. Учитывая физические и игровые данные Алексея, лучше ехать в Испанию, а не во Францию или Италию.

Батраков — лучший футболист России на данный момент. Ему ещё нужно провести один сезон, чтобы показать всем, что его успешная игра — не случайность. Он набьёт шишек, наберётся опыта и поедет в Европу готовым футболистом.

– Сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне?
– Ему по силам это сделать. Главное, чтобы не было соблазнов, чтобы окружали правильные люди, — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Материалы по теме
Игрок «Локомотива» Батраков – лидер по набранным для клуба очкам в первом круге РПЛ

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android