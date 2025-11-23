Валерий Непомнящий назвал проблему ЦСКА в матче со «Спартаком»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о недостатке команды ЦСКА, проявившемся в матче со «Спартаком» (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

«Впечатления от дерби очень неоднозначные. С одной стороны, был казусный гол, который пропустил ЦСКА. Да, бывает, когда прямым ударом с углового забивают. Такая случайность привела к тому, что проявился недостаток армейской команды. С атакой у ЦСКА беда — нет нападающих и игроков первой линии. Поэтому отыграться не смогли, так как нет атаки.

Но, с другой стороны, надо отдать должное «Спартаку». Они по качеству матча не проигрывали. При равной игре удача была на стороне «Спартака». Было слишком много сумбура и хаоса в игре. Это дерби — здесь не всегда качественная игра приносит успех. Матч был равным, а удача — на стороне «Спартака», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

