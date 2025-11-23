Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий назвал проблему ЦСКА в матче со «Спартаком»

Валерий Непомнящий назвал проблему ЦСКА в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о недостатке команды ЦСКА, проявившемся в матче со «Спартаком» (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Впечатления от дерби очень неоднозначные. С одной стороны, был казусный гол, который пропустил ЦСКА. Да, бывает, когда прямым ударом с углового забивают. Такая случайность привела к тому, что проявился недостаток армейской команды. С атакой у ЦСКА беда — нет нападающих и игроков первой линии. Поэтому отыграться не смогли, так как нет атаки.

Но, с другой стороны, надо отдать должное «Спартаку». Они по качеству матча не проигрывали. При равной игре удача была на стороне «Спартака». Было слишком много сумбура и хаоса в игре. Это дерби — здесь не всегда качественная игра приносит успех. Матч был равным, а удача — на стороне «Спартака», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Врач ЦСКА Безуглов раскрыл характер травмы Кругового, полученной в игре со «Спартаком»

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android