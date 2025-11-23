Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Юран — о работе в Турции: самое главное, что получил удовольствие

Бывший главный тренер ФК «Серик Беледиеспор» Сергей Юран ответил, не сожалеет ли он из-за того, как завершился его этап карьеры в турецком клубе. Ранее российский специалист сообщил, что за время работы в Турции он получил зарплату только за два месяца. Также зарплату не получали игроки.

— Нет сожаления, что так некрасиво всё закончилось в Турции?
— Самое главное — получил удовольствие. Это в копилку: работа в дальнем зарубежье, комплектование команды без возможности. У меня были и турки, и португальцы, и русские. Была игровая дисциплина на поле. Хотя турки не очень любят бегать без мяча — они всё это выполняли на сборах и в играх. Это была проверка для себя, — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Российский специалист возглавил «Серик Беледиеспор» минувшим летом. В октябре было объявлено об уходе Юрана из клуба. Под руководством 56-летнего специалиста команда провела 11 матчей в Первой лиге Турции, где три раза победила, четыре раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.

Юран: в «Серик Беледиеспор» находился с июня, но зарплату получил только за два месяца

