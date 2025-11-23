Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Ростов: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ 2025/2026, 23 ноября

«Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 9'    

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Костанца, Чернов, Евгеньев, Божин, Баньяц, Олейников, Марин, Ахметов.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Шанталий, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

После 15 матчей чемпионата России самарская команда набрала 14 очков и занимает 13-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Ростов» победил «Сочи» со счётом 1:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Вот это «привоз» от «Ростова»! «Крылья» наказали соперника за грубейшую ошибку. LIVE
Live
Вот это «привоз» от «Ростова»! «Крылья» наказали соперника за грубейшую ошибку. LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android