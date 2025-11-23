«Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Костанца, Чернов, Евгеньев, Божин, Баньяц, Олейников, Марин, Ахметов.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Шанталий, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

После 15 матчей чемпионата России самарская команда набрала 14 очков и занимает 13-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Ростов» победил «Сочи» со счётом 1:0.

