Красноярский «Енисей» сыграл вничью с «Родиной» в 20-м туре Первой лиги

Завершился матч 20-го тура Лиги PARI, в котором встречались красноярский «Енисей» и московская «Родина». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра выступил Станислав Матвеев из Троицка. Матч закончился со счётом 0:0.

После сегодняшнего матча «Енисей» расположился на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 22 очка. Московская «Родина» с 35 очками переместилась на третье место.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел», в активе которого 42 очка. Второе место занимает «Урал» из Екатеринбурга с 40 очками. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются столичная «Родина» и костромской «Спартак». На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.