Валерий Непомнящий: у Романова есть спартаковский дух — это важно

Российский тренер Валерий Непомнящий отметил наличие спартаковского духа у и. о. главного тренера красно-белых Вадима Романова. В субботу, 22 ноября, под руководством Романова «Спартак» победил ЦСКА в матче 16-го тура Мир РПЛ со счётом 1:0.

«Я пока совсем не знаю Романова, кроме того, как его характеризует Костя Генич. Но, как видите, и у отечественных тренеров присутствуют эмоции. Если их правильно направить, то Романов вполне симпатично себя вёл в дерби, не было особой наигранности. У него есть спартаковский дух — это важно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

