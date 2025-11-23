Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
19:45 Мск
Валерий Непомнящий: у Романова есть спартаковский дух — это важно

Валерий Непомнящий: у Романова есть спартаковский дух — это важно
Российский тренер Валерий Непомнящий отметил наличие спартаковского духа у и. о. главного тренера красно-белых Вадима Романова. В субботу, 22 ноября, под руководством Романова «Спартак» победил ЦСКА в матче 16-го тура Мир РПЛ со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Я пока совсем не знаю Романова, кроме того, как его характеризует Костя Генич. Но, как видите, и у отечественных тренеров присутствуют эмоции. Если их правильно направить, то Романов вполне симпатично себя вёл в дерби, не было особой наигранности. У него есть спартаковский дух — это важно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

