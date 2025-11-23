Дивеев сыграл 200 матчей за ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев достиг отметки в 200 сыгранных матчей за красно-синих, о чём информирует телеграм-канал московского клуба. В субботу, 22 ноября, 26-летний футболист принял участие во встрече 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Дивеев перешёл в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды зимой 2019 года. Летом того же года защитник перешёл в стан красно-синих на постоянной основе. В 200 матчах во всех турнирах Дивеев отметился 20 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме Дивеев ответил, есть ли у него шансы на продолжение карьеры в Европе

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: