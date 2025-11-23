«Бавария» желает продлить Юпамекано, но защитник хочет в «Реал» — Конур

Мюнхенская «Бавария» предпринимает активные шаги для продления контракта со своим защитником Деотшанкюлем Юпамекано. Однако, как сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети Х, сам футболист выражает желание продолжить карьеру в мадридском «Реале», считая этот вариант приоритетным.

Немецкий клуб намерен сохранить французского центрального защитника в своих рядах, но 27-летний игрок склоняется к переходу в испанский гранд. Интерес к Юпамекано также проявляют английский «Ливерпуль» и французский «ПСЖ».

В текущем сезоне защитник провёл 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его действующее соглашение с «Баварией» рассчитано до середины 2026 года. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.