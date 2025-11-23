«Челси» и «Арсенал» могут побороться за защитника из АПЛ стоимостью € 80-90 млн — CO

«Челси» и «Арсенал» проявляют интерес к защитнику «Ноттингем Форест» Мурилло. Также за бразильским футболистом следит «Барселона». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, Мурилло отвечает требованиям главного тренера «синих» Энцо Марески, связанным с умением защитника играть с мячом и начинать атаки из глубины поля.

Подчёркивается, что «лесники» оценивают трансфер 23-летнего игрока в € 80-90 млн. Клуб не хочет продавать футболиста, но рассмотрит предложения, близкие к указанной сумме.

В нынешнем сезоне Мурилло принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

