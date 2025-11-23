Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» и «Арсенал» могут побороться за защитника из АПЛ стоимостью € 80-90 млн — CO

«Челси» и «Арсенал» могут побороться за защитника из АПЛ стоимостью € 80-90 млн — CO
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» и «Арсенал» проявляют интерес к защитнику «Ноттингем Форест» Мурилло. Также за бразильским футболистом следит «Барселона». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, Мурилло отвечает требованиям главного тренера «синих» Энцо Марески, связанным с умением защитника играть с мячом и начинать атаки из глубины поля.

Подчёркивается, что «лесники» оценивают трансфер 23-летнего игрока в € 80-90 млн. Клуб не хочет продавать футболиста, но рассмотрит предложения, близкие к указанной сумме.

В нынешнем сезоне Мурилло принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Энцо Мареска высказался после победы «Челси» в матче с «Бёрнли»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android