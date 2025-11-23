Пальинья: если Каррагер говорит плохо о Роналду, значит, может критиковать кого угодно

Полузащитник «Тоттенхэма» Жоау Пальинья отреагировал на критику футбольного эксперта Джейми Каррагера, раскритиковавшего португальца после проигранного матча с «Челси» (0:1) в АПЛ, состоявшегося 1 ноября.

«Я слышал слова Каррагера. Мне всё равно, что говорят люди. Если он плохо отзывается о Роналду, значит, может критиковать кого угодно. Некоторым людям нужно говорить плохо о других, чтобы попасть на экраны телевизоров. Моя жизнь точно не об этом.

Иногда становится немного неловко, когда бывшие игроки так высказываются. Они говорят и иногда выглядят как суперзвёзды прошлого. Думаю, ему стоило посмотреть больше моих матчей за «Тоттенхэм». Я считаю, что у меня выдающийся сезон», — приводит слова Пальиньи Goal.

Ранее Каррагер неоднократно делал критические замечания в адрес Роналду.

