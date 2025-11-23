Игорь Ледяхов назвал заслуженной победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о победе красно-белых в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Спартак» заслужил победу в дерби. И гол забили, и моменты создавали. А у ЦСКА их не было, если не брать удар Дивеева уже в добавленное время. Но и это сложно назвать 100-процентным шансом. Заслуженная победа «Спартака», потому что на протяжении двух таймов выглядел свежее и лучше ЦСКА.

Естественно, в этом есть заслуга Вадима Романова. Всё-таки он в течение двух недель готовил команду и, видимо, нашёл какие-то слова, которые настроили «Спартак» должным образом. Но мы знаем, что команда-то укомплектована достаточно неплохими футболистами. Все факторы сошлись воедино: новый тренер, правильная подготовка. Отсюда и результат», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме Валерий Непомнящий назвал проблему ЦСКА в матче со «Спартаком»

Главные футбольные дерби России: