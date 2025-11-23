Скидки
Главная Футбол Новости

Игорь Ледяхов назвал заслуженной победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Игорь Ледяхов назвал заслуженной победу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о победе красно-белых в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Спартак» заслужил победу в дерби. И гол забили, и моменты создавали. А у ЦСКА их не было, если не брать удар Дивеева уже в добавленное время. Но и это сложно назвать 100-процентным шансом. Заслуженная победа «Спартака», потому что на протяжении двух таймов выглядел свежее и лучше ЦСКА.

Естественно, в этом есть заслуга Вадима Романова. Всё-таки он в течение двух недель готовил команду и, видимо, нашёл какие-то слова, которые настроили «Спартак» должным образом. Но мы знаем, что команда-то укомплектована достаточно неплохими футболистами. Все факторы сошлись воедино: новый тренер, правильная подготовка. Отсюда и результат», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

