Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Президент «Барселоны» Лапорта — о матче с «Челси»: должны побеждать, но это нелегко

Президент «Барселоны» Лапорта — о матче с «Челси»: должны побеждать, но это нелегко
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов с лондонским «Челси», заявив о необходимости победы, несмотря на ожидаемые сложности. Встреча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдёт 25 ноября на домашнем стадионе «Челси» – «Стэмфорд Бридж».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
«В Лондоне мы должны побеждать, но это будет нелегко. У нас отличная команда. Не знаю, вернутся ли у нас ещё игроки к этому матчу. Рафинья вернулся [в игре с «Атлетиком» – 4:0] и едва не забил сразу после выхода на поле. «Челси» – очень сбалансированная команда. Если мы будем играть в свой футбол, у нас будет много шансов», – приводит слова Лапорты Marca.

Комментарии
