Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дроздов: в голове не укладывается, что «Динамо» может вылететь в Первую лигу

Дроздов: в голове не укладывается, что «Динамо» может вылететь в Первую лигу
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Юрий Дроздов прокомментировал ситуацию в московском «Динамо» после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

«До паузы осталось пару туров. «Динамо» будет готовиться к весеннему отрезку. Думаю, будут и усиления, и новый тренер под команду. Игра будет совсем другой. «Динамо» — бренд российского чемпионата. В голове не укладывается, что могут вылететь в Первую лигу. Преждевременно переживать. Пока они в середине таблицы. Провалили начало, но турнир длинный. Ничего страшного», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

17 ноября 2025 года Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо».

Материалы по теме
РПЛ: матч «Локомотив» — «Краснодар» и «Динамо» без Карпина
РПЛ: матч «Локомотив» — «Краснодар» и «Динамо» без Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android