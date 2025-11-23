Дроздов: в голове не укладывается, что «Динамо» может вылететь в Первую лигу

Бывший полузащитник сборной России Юрий Дроздов прокомментировал ситуацию в московском «Динамо» после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

«До паузы осталось пару туров. «Динамо» будет готовиться к весеннему отрезку. Думаю, будут и усиления, и новый тренер под команду. Игра будет совсем другой. «Динамо» — бренд российского чемпионата. В голове не укладывается, что могут вылететь в Первую лигу. Преждевременно переживать. Пока они в середине таблицы. Провалили начало, но турнир длинный. Ничего страшного», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

17 ноября 2025 года Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо».