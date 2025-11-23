Скидки
ЦСКА сделал заявление о состоянии здоровья Кругового и Лукина после дерби со «Спартаком»

ЦСКА в телеграм-канал сделал заявление о состоянии здоровья защитников Данила Кругового и Матвея Лукина после дерби со «Спартаком» (1:0) в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Круговой был заменён на 12-й минуте встречи. Лукин провёл на поле всё время матча.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«У Кругового сильный ушиб передней подвздошной кости. Сроки лечения и восстановления будут определены в течение одного-двух дней. Лукин получил сотрясение мозга. В течение ближайших двух дней Матвей пройдёт курс терапии.

Поправляйтесь скорее, парни», — написано в заявлении красно-синих.

В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Оренбургом». Матч состоится 29 ноября.

