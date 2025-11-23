Акинфеев поддержал Алдонина, у которого выявили тяжёлое заболевание

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выразил слова поддержки бывшему полузащитнику красно-синих Евгению Алдонину, у которого выявили тяжёлое заболевание, о чём ранее проинформировала пресс-служба Мир РПЛ.

«Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находятся Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь – и знаю, что он настоящий боец! Женя, мы с тобой», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Акинфеев и Алдонин вместе выступали в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год. В сезоне-2012/2013 полузащитник перешёл в «Мордовию» на правах аренды. В 2013 году Алдонин покинул московский клуб.