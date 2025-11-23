Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий высказался о судействе в дерби «Спартак» — ЦСКА

Валерий Непомнящий высказался о судействе в дерби «Спартак» — ЦСКА
Российский футбольный тренер и эксперт Валерий Непомнящий прокомментировал судейство во вчерашнем матче между московским «Спартаком» и ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Была сложная игра для судейства. Достаточно много возникало вопросов. Был отменённый пенальти, пришлось соглашаться с VAR. Хочу ещё раз сказать: в таких матчах очень сложно судить — обе стороны недовольны, значит, всё нормально. Думаю, что была сложная игра, но судейство не повлияло на результат и ход матча», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счётом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. После этого матча «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, а ЦСКА находится на второй строчке с 33 очками.

