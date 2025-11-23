«Челси» — 2-я команда в истории АПЛ, сыгравшая 50 матчей подряд без футболистов старше 30

Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Бёрнли» со счётом 2:0 в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Как сообщает аналитический ресурс Opta, «Челси» стал лишь второй командой в истории Премьер-лиги, которая провела 50 матчей подряд, не имея в стартовом составе футболистов старше 30 лет.

Подобное достижение ранее было зафиксировано у «Астон Виллы» с сентября 2012 по январь 2014 года. Бирмингемский коллектив установил рекорд лиги, проведя 59 таких игр.

После 12 сыгранных туров «Челси» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 23 очка, отставая от лидера лиги на три очка. В следующем туре подопечные Маурисио Почеттино примут на своём поле ещё один лондонский клуб, «Арсенал», в очередном столичном дерби.